В Дагестане на строительной площадке погиб гастарбайтер

Рабочий мог быть допущен к высотным работам без средств индивидуальной защиты (включая каску, сигнальный жилет и страховочный ремень). Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту гибели работника на стройке. Как сообщается на сайте СКР по республике, трагедия произошла утром в четверг на стройке жилого дома на Каспийском шоссе. По предварительным данным, 31-летний иностранный рабочий сорвался с высоты девятого этажа во время выполнения работ, в результате чего погиб на месте.

«2 июля 2026 года около 9 часов на строительном объекте, расположенном по Каспийскому шоссе в городе Каспийске, при проведении работ по монтажу кирпичных перегородок на девятом этаже многоквартирного дома 31-летний гражданин иностранного государства, выполнявший строительные работы, упал с высоты на строительные материалы, находившиеся на дворовой территории», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, следствие рассматривает версию о нарушении требований охраны труда, так как рабочий мог быть допущен к высотным работам без средств индивидуальной защиты (включая каску, сигнальный жилет и страховочный ремень), а также без необходимого инструктажа.

Возбуждено уголовное дело по по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru