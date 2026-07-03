В Дагестане задержали банду, наворовавшую за год более 100 тонн нефти

При попытке подкупить сотрудника полиции на 200 тысяч рублей лидер группы был задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России опубликовал видеозапись задержания участников организованной преступной группы в Дагестане, похитившей порядка 110 тонн нефтепродуктов.

Согласно материалам следствия, в начале 2025 года местный житель создал организованную группировку для систематического хищения нефти. Участники нелегально подключались к нефтепроводам на территории Ногайского района, незаконно отбирая нефть из скважин с целью последующей продажи. Банда воровала топливо с сентября 2025 по март 2026 года.

Для того, чтобы реализовать похищенное, глава группировки попытался подкупить сотрудника полиции одного из районных отделов МВД, предложив ему взятку размером 200 тысяч рублей за беспрепятственный проезд грузовиков с топливом до пунктов сбыта. Однако сотрудник МВД сообщил об этом руководству , после чего факт передачи денег был официально задокументирован.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о краже в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору и статье о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

На данный момент задержаны четверо подозреваемых, рассматривается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

В Дагестане задержали банду, наворовавшую более 100 тонн нефти

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