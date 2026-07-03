Контрафактные сигареты на 4,5 млн рублей нашли у жителя Брянска Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Крупную партию нелегальных сигарет стоимостью более 4,8 млн рублей обнаружили у жителя Брянска. Суд признал мужчину виновным сразу по двум статьям и назначил ему условное наказание, а также крупный штраф. Об этом рассказали в издании «Брянские Новости».

Как сообщили в прокуратуре Брянской области, фигурантом уголовного дела стал 60-летний местный житель. Следствие установило, что с ноября 2023 года по март 2025 года он приобретал и перевозил немаркированную табачную продукцию к месту своего жительства. Контрафактные сигареты мужчина хранил в доме и гараже, рассчитывая в дальнейшем продать их.

Во время оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли у него более 25 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость обнаруженной продукции превысила 4,8 млн рублей. Кроме хранения немаркированного табака с целью сбыта, мужчине также вменили незаконное использование чужого товарного знака.

Бежицкий районный суд Брянска назначил мужчине наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы условно, ему предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Также суд постановил конфисковать 800 тысяч рублей, которые, как установлено, были получены от продажи автомобиля.

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