За подготовку теракта в Ессентуках иностранцу дали 15 лет тюрьмы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гражданину Таджикистана вынесли приговор за подготовку теракта в Ессентуках. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме со штрафом 500 000 рублей. Решение принято Южным окружным военным судом.

Правоохранительные органы предотвратили теракт и изъяли компоненты для взрывных веществ. Иностранца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 (Приготовление к преступлению), пунктом «а» части 2 статьи 205 (Террористический акт) , части 3 статьи 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ), части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

«В период с 5 по 8 июля 2024 года подсудимый приобрел для последующего незаконного изготовления ВВ и на его основе СВУ компоненты, которые перенес в арендованный им гараж, где хранил их до момента изъятия 18 июля 2024 года», – рассказывают в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

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