В Дагестане наказали ловившего негуманным способом рыбу браконьера

Прокуратура Бабаюртовского района Дагестана поддержала государственное обвинение по уголовному делу о незаконном вылове рыбы с применением запрещенных орудий и моторной лодки. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, мировой суд вынес приговор в отношении 59-летнего жителя Кизляра. Он признан виновным по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещенных орудий.
По материалам уголовного дела, в феврале 2026 года мужчина незаконно ловил на реке Терек рыбу, используя самоходную алюминиевую моторную лодку, а также запрещенное орудие лова (ставную сеть из полиэтиленовой нити длиной 70 м).
В результате он незаконно добыл восемь экземпляров рыбы частиковых пород с причинением ущерба на общую сумму свыше 14 тысяч рублей.
«С учетом возмещения ущерба и иных смягчающих обстоятельств, судом осужденному назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, – рассказали в прокуратуре республики. – Также у него в доход государства конфискована лодка с мотором».
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