В Дагестане восстановили более 50 поврежденных из-за подтоплений школ

На сегодняшний день восстановлен 51 объект образования. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане завершён капитальный ремонт более 50 образовательных учреждений, пострадавших от подтоплений из-за сильных дождей нынешней весной. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на данный момент восстановлено 51 учебное заведение.

Для восстановления наиболее повреждённых объектов за счёт резервного фонда Правительства РФ было заключено 35 контрактов. По модульным образовательным зданиям уже подготовлены план-график работ и ситуационные схемы; также завершены геологические и геодезические изыскания с расчётом свайных конструкций.

Дополнительно выполнен расчёт необходимого объёма газо- и электроснабжения для каждого объекта, рассказал на заседании правительственной комиссии по ЧС председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов.

Напомним, из-за наводнений в республике получили повреждения 130 объектов образования. Для проведения капремонта детсадов, школ и колледжей в Новолакском, Кизилюртовском и Гунибском районах, городах Кизляр и Дербент из республиканского бюджета выделено 53,2 млн рублей.

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