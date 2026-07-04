«ЮгСтройИнвест» ввела первый дом резиденции «Софи» в Ставрополе. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В Ставрополе 4 июля ключи от новых квартир в резиденции «Софи» получили первые новоселы. Жилой комплекс стал очередным проектом Группы компаний «ЮгСтройИнвест», где принцип комплексного подхода к среде воплощен в полной мере.

Философия застройщика, которую на протяжении многих лет формирует генеральный директор Юрий Иванович Иванов, строится на простом принципе: создавать пространство, где комфортно жить, растить детей и проводить время с близкими. «Софи» стала прямым воплощением этого подхода – от планировочных решений до каждой детали благоустройства.

Уникальная особенность нового комплекса – собственный сквер, который станет личным пространством для жителей. Такое решение в Ставрополе будет реализовано впервые. Во дворе нового дома оборудованы игровые и спортивные зоны, прогулочные аллеи, босоногая тропа. Появится и отдельная огороженная площадка для выгула собак с полосой препятствий. Зеленый каркас составят около 15 видов деревьев и кустарников, превращая придомовую территорию в настоящий городской сад.

Внутренняя отделка квартир тоже продумана: предчистовая подготовка, тёплые полы в прихожей, кухне и санузлах. С верхних этажей открываются виды на Татарский лес и панораму Ставрополя. Для удобства жильцов предусмотрены кладовые помещения на каждом этаже.

Ввод литера 1.3 – важный этап в развитии резиденции «Софи». До конца 2026 года компания планирует передать новоселам литер 1.2, а в 2027 году завершится строительство еще трех домов. Так, на карте Ставрополя постепенно формируется новый городской квартал, где современная архитектура, зелёная среда и близость природы становятся частью повседневной жизни.

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