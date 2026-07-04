Первая «умная» спортплощадка появилась в Труновском округе Ставрополья. Фото: администрация Труновского округа

В селе Донском Труновского округа Ставрополья завершили строительство первой «умной» спортивной площадки. Здесь оборудованы зоны для мини-футбола, волейбола и баскетбола, установлены силовые тренажеры, работает бесплатный Wi-Fi и двухрядная трибуна с навесом.

«Новый объект дополнил спортивную инфраструктуру села. Важно, что площадка даст новый импульс развитию детского и юношеского спорта. Создаем условия, чтобы молодое поколение росло здоровым и целеустремленным», – сказала глава Труновского округа Нина Аникеева.

Особенностью площадки стало современное цифровое оснащение: каждый тренажер снабжен QR-кодом. Отсканировав его, можно получить план тренировки и узнать правильную технику выполнения упражнений. Объект возведен в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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