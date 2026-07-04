В посёлке Рогатая Балка на Ставрополье заканчивают ремонт школы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В средней школе №16 поселка Рогатая Балка Петровского округа Ставропольского края заканчивают капитальный ремонт. Модернизация затронула все помещения и инженерные системы учреждения. Сейчас подрядчики проводят отделочные работы и монтаж электропроводки на первом и втором этажах. На третьем этаже ремонт почти завершен.

«Наша задача – создать красивое, функциональное и безопасное пространство: от качественной вентиляции и надежной электропроводки до износостойкого покрытия в коридорах и классах. Первого сентября ребята с радостью войдут в обновленные классы, а учителя получат комфортные условия для работы», – сказала глава Петровского округа Наталья Конкина.

На реализацию проекта из бюджета выделено 59,7 млн рублей, ещё 8,6 млн рублей направят на переоснащение классов, мастерских и столовой.Работы ведутся в рамках регионального проекта «Всё лучшее – детям» нацпроекта «Молодёжь и дети».

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