Подросток на питбайке попал под машину во дворе Ставрополя. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Очередное ДТП с участием несовершеннолетнего на питбайке произошло вечером 4 июля в Ставрополе. Пострадавшим оказался 16-летний местный житель, которого после столкновения доставили в больницу.

Авария произошла около 22:55 во дворе на улице 50 лет ВЛКСМ. Женщина за рулем автомобиля Kia поворачивала во двор и не уступила дорогу встречному питбайку Honda. В результате произошло столкновение.

Подросток получил травмы, однако после осмотра врачей ему назначили амбулаторное лечение. За рулем автомобиля находилась 61-летняя жительница Ставрополя, которая, как отмечают автоинспекторы, злостным нарушителем правил дорожного движения не является.

Инспекторы установили, что подросток передвигался на спортивном инвентаре по дорогам общего пользования без водительского удостоверения и необходимых навыков управления.

«Детальные обстоятельства, а также степень ответственности обоих участников происшествия устанавливается», – сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

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