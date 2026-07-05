На Ставрополье 17-летний подросток стал фигурантом дела о дропперстве Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Александровском округе Ставрополья уголовное дело возбудили в отношении 17-летнего местного жителя, которого подозревают в участии в незаконном обороте средств платежей.

Как установили сотрудники полиции, с подростком через мессенджер связался неизвестный и предложил заработать, передав банковскую карту. Молодой человек не только согласился сам, но и убедил знакомого отдать свою карту. За это ему пообещали выплатить 10 тысяч рублей, однако денег он так и не получил.

Следствие считает, что банковская карта могла использоваться в противоправных схемах. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Решается вопрос о возбуждении дела и в отношении владельца карты.

Полицейские напоминают, что передача банковских карт и реквизитов третьим лицам может повлечь уголовную ответственность.

«Статья предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Не передавайте свои банковские карты и их реквизиты посторонним людям», – предупредили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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