Четырем ветеранам Великой Отечественной обновят жилье на Ставрополье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четырем ветеранам Великой Отечественной войны обновят жилье в Андроповском округе Ставрополья. Сейчас работы ведутся сразу в трех домах – в селе Курсавка, поселке Каскадном и хуторе Верхний Калаус. Строители меняют оконные блоки, обновляют стены, полы и потолки, укладывают плитку и выполняют внутреннюю отделку помещений.

Параллельно оформляются документы для предоставления помощи еще одному ветерану – труженику тыла, проживающему в селе Крымгиреевском.

Адресная поддержка оказывается в рамках региональной программы «Социальная поддержка граждан» и распространяется на инвалидов и участников войны, вдов ветеранов, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда.

«В настоящее время работы по ремонту жилых помещений выполняются для трех ветеранов», – сообщили в управлении труда и соцзащиты администрации округа.

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