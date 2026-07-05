Четырем ветеранам Великой Отечественной обновят жилье на Ставрополье

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Четырем ветеранам Великой Отечественной войны обновят жилье в Андроповском округе Ставрополья. Сейчас работы ведутся сразу в трех домах – в селе Курсавка, поселке Каскадном и хуторе Верхний Калаус. Строители меняют оконные блоки, обновляют стены, полы и потолки, укладывают плитку и выполняют внутреннюю отделку помещений.
Параллельно оформляются документы для предоставления помощи еще одному ветерану – труженику тыла, проживающему в селе Крымгиреевском.
Адресная поддержка оказывается в рамках региональной программы «Социальная поддержка граждан» и распространяется на инвалидов и участников войны, вдов ветеранов, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда.
«В настоящее время работы по ремонту жилых помещений выполняются для трех ветеранов», – сообщили в управлении труда и соцзащиты администрации округа.
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