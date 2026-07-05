На Ставрополье продлили штормовое предупреждение из-за ливней и града Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ставропольского края предупредили о продолжении опасной погоды. Штормовое предупреждение продлили до первой половины 6 июля.

По данным РСЧС, до конца суток 5 июля, а также ночью и утром 6 июля в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер скоростью до 20-25 метров в секунду.

Из-за непогоды возможны локальные чрезвычайные ситуации. Специалисты не исключают подтопление низин, нарушения в работе ливневых систем, падение деревьев, повреждение кровель и плохо закрепленных конструкций.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности отказаться от поездок во время непогоды и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями. В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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