Пострадавшие от наводнения в Мамедкале получат жилье к середине августа

Разница между снимками – всего 14 дней. Фото: пресс-служба правительства Дагестана

Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов проинспектировал ход возведения нового жилого квартала в Мамедкале для семей, лишившихся жилья во время наводнения. По поручению главы РД Федора Щукина подобные выезды официальных делегаций на строительную площадку проходят еженедельно. Кстати, владельцы будущего жилья также могут регулярно приезжать на объект и контролировать работы.

В рамках рабочего совещания Магомед Рамазанов отметил, что за последние две недели темпы строительства заметно выросли. Уже полностью залиты 52 дома. В каждом – три спальни, просторная гостиная, система отопления.

Ход строительства проверяют как официальные делегации, так и сами жильцы. Фото: пресс-служба правительства Дагестана

Основные коммуникации подведены, осталось подключение газа, отделка, благоустройство территории. Подрядчик заявил, что жилье будут полностью готово к середине августа.

Также у жителей Мамедкалы приняли заявления на получение компенсаций за поврежденное и утраченное жилье.