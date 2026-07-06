Комбайн в Кузбассе травмировал водителя, переехав ему ноги Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В окрестностях Новокузнецка водитель сельхозтехники получил тяжелые травмы после того, как оказался под собственным комбайном. Добраться до пострадавшего бригаде скорой помощи удалось только с помощью трактора из-за сложного бездорожья. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

Мужчина ремонтировал технику и попытался завести комбайн необычным способом – толкнув его с горки. Он побежал следом, чтобы запрыгнуть в кабину, но поскользнулся, и тяжелая машина проехала по его ногам.

Скорая помощь из Новокузнецка не смогла проехать к месту происшествия до конца маршрута, поэтому медикам пришлось пересаживаться на трактор, чтобы добраться до пострадавшего.

На месте специалисты провели противошоковую терапию, зафиксировали переломы и подготовили мужчину к эвакуации. Затем его доставили к машине скорой помощи, а после – в травматологическое отделение Новокузнецкой клинической больницы №1 имени Г. П. Курбатова. Позже врачи провели операцию по внутренней фиксации костей для их дальнейшего сращения.

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