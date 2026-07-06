На Ставрополье собрали первый миллион тонн зерна нового урожая Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье аграрии уже собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Уборочная кампания продолжается, но темпы работ пока сдерживает погода.

В этом году предстоит убрать урожай с площади 2,2 млн гектаров. На данный момент обмолочено около 10% полей. Основным фактором, который замедляет процесс, стали дожди. Среди лидеров по темпам уборки – Арзгирский, Левокумский, Красногвардейский, Апанасенковский и Буденновский округа. Именно там аграрии показывают наиболее высокие результаты.

Кроме того, 97% собранной пшеницы относится к продовольственным классам, что считается хорошим показателем для региона.

Также на контроле остается обеспечение хозяйств всем необходимым для уборочной кампании. В первую очередь речь идет о топливе.

«Поручил краевому минсельхозу внимательно следить за этой работой. Если где-то возникнут сложности, будем сразу принимать решения», – сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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