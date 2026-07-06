На Ставрополье мужчина получил 18 лет колонии за государственную измену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье мужчина получил 18 лет колонии строгого режима за государственную измену. По версии следствия, 34-летний россиянин, выступающий против проведения специальной военной операции, в 2025 году начал сотрудничать со спецслужбами Украины в Киеве. После инструктажа и получения задания мужчина приехал в Ставропольский край.

Силовики выяснили, что мужчина планировал провести диверсии и теракты на территории региона. После задержания он признал свою вину. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».

«Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с ограничением свободы на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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