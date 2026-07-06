«Россети Северный Кавказ» предупреждают об уголовной ответственности за порчу интеллектуальных приборов учета

За порчу приборов учета может грозить реальный срок. Фото: Анжела Гасиева

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» направил в Министерство внутренних дел Северной Осетии материалы для установления лиц, виновных в приведении в негодность дорогостоящих интеллектуальных приборов учета электроэнергии, установленных на крупных коммерческих объектах.

Три таких инцидента произошли в Правобережном и Алагирском районах республики. В ходе осмотров счетчиков специалисты энергокомпании обнаружили следы механического воздействия: отверстия, предположительно образованных в результате выстрелов. Данные повреждения повлекли невозможность дальнейшего использования приборов, оснащенных функцией удаленного подключения к информационным сетям автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления (АСКУЭ). Суммарный экономический ущерб, нанесенный филиалу «Севкавказэнерго» в результате неправомерных действий злоумышленников, превысил 1,8 млн рублей.

«Россети Северный Кавказ» напоминают: совершение противоправных действий в отношении объектов электроэнергетики регулируется Уголовным кодексом Российской Федерации вплоть до преследования по статьям об особо тяжких преступлениях (включая диверсию).

Так, уголовная ответственность за умышленное повреждение имущества энергокомпании предусматривает меру наказания по части 1 ст. 167 УК РФ в виде штрафа, исправительных работ либо лишения свободы сроком до двух лет.

За действия, повлекшие разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние энергообъектов, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет (ст. 215.2 УК РФ).

За совершение диверсии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет (ст. 281 УК РФ).

Кроме того, любое незаконное вмешательство в схему подключения к электрической сети приводит к перепадам напряжения, технологическим нарушениям и пожарам. Самая главная опасность – риск получить серьезную электротравму или погибнуть.

О замеченных повреждениях, подозрительных действиях или о вмешательстве посторонних лиц в работу энергообъектов необходимо сообщить в правоохранительные органы по номеру 112 или по телефону круглосуточной «горячей линии» компании «Россети» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220). Звонок бесплатный, анонимность гарантируется.