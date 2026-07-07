Крупную партию запрещенных предметов пытались перебросить в колонию КБР

В колонию пытались перебросить более 40 запрещенных предметов. Фото: УФСИН по КБР

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии была пресечена попытка доставки крупной партии запрещенных предметов на территорию исправительной колонии №3. В общей сложности более 40 единиц, включая мобильные телефоны, наушники, SIM-карты и блоки питания, пытались перебросить неизвесные в режимную зону.

Сотрудники учреждения обнаружили свертки с 11 мобильными телефонами, 11 блоками питания, шести зарядными кабелями, двумя комплектами беспроводных наушников и 13 сим-картами во время осмотра контрольно-следовой полосы.

Правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, который пытался осуществить доставку данных предметов. По данному факту назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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