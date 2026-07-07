В Кабардино-Балкарии задержали восемь участников террористической ячейки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в Кабардино-Балкарии восемь участников террористической ячейки.

По версии силовиков, подозреваемые готовили вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом 7 июля сообщает ТАСС по ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Целью нападений было завладение служебным оружием. Другие подробности расследования в настоящее время не раскрываются.

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