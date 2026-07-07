Прокуратура потребовала взыскать с бизнесмена на Ставрополье более 65 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Невинномысска через суд добилась взыскания более 65 млн рублей с руководителя коммерческой организации на Ставрополье. Проверка показала, что бюджет Российской Федерации получил ущерб из-за действий директора компании.

По данным надзорного ведомства, 54-летний руководитель организации из Москвы в период с 2023 по 2024 год знал о наличии у предприятия налоговой задолженности и мог ее погасить.

Как установила прокуратура, он намеренно скрывал деньги компании, проводя хозяйственные операции через счета третьих лиц. В результате таких действий бюджету был причинен ущерб на сумму более 65 млн рублей.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании всей суммы с руководителя организации. Требования ведомства удовлетворил Измайловский районный суд Москвы.

«Фактическое исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства», – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru