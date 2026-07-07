Стали известны итоги первого этапа Ставропольского конкурса Бизнес Баттл

Второй этап Бизнес Баттла пройдет 13 августа 2026 года. Фото: предоставлено ВТБ

В Ставрополе 6 июля стартовала серия очных защит проектов предпринимателей в рамках конкурса Бизнес Баттл. В итоге, за главный приз – два миллиона рублей поборются:

Команда Александра Дыренко, управляющего ВТБ в СКФО – вице-президента банка:

Елена Апридонидзе, онлайн-платформа с системой мониторинга микроклимата и влажности почвы;

Анастасия Дорохина, помощь выбора профессии подросткам;

Игорь Булгаков, сеть подземных гидропонных ферм в шаговой доступности.

Команда Евгения Осиновского, сооснователя группы компаний «Снэкмания»:

Наталья Громова, использование экологичных материалов в производстве наружной рекламы и декора;

Давид Сафарян-Тамарадзе, ферма австралийских раков;

Екатерина Рыжкова, мастер-классы по росписи и выпечке пряников, тематические мероприятия и экскурсии.

Команда Виктора Жукова – основателя digital-агентства WEBELEMENT и туристической компании Kurort26.ru:

Владимир Антонов, мобильный робот для сбора томатов;

Алексей Лупанов, производство и продажа зернового спешелти кофе, развитие кофейной культуры;

Евгения Лукашина, цифровое сопровождение эксплуатации и ремонта техники,

Команда Хаима Маскильда, основателя и генерального директора ООО МедАКс групп:

Андрей Сибирцов, производство спа-наборов, ароматических саше и свечей;

Елена Асеева, семейное производство сыродавленных масел;

Ольга Гончарова, Константин Стромин, реставрация лакокрасочного покрытия.

Команда Сергея Мотышена, CEO компании Bossa Nova:

Дмитрий Стахурлов, живой соевый соус из ставропольской сои;

Александр Бушмин и Владислав Штрикунов, обслуживание, ремонт и модернизация датчиков, шкафов управления, контроллеров;

Анастасия Литвинова, цифровая и экспертная платформа для развития сотрудничества между Россией, Китаем и ОАЭ.

Второй этап Бизнес Баттла, генеральным партнером которого является ВТБ, пройдёт 13 августа 2026 года. Участники представят маркетинговую стратегию, визуальную составляющую и PR-кампанию своего бизнес-проекта.