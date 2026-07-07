Владимиров поручил контролировать качество работ на Бештаугорском шоссе на КМВ. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил усилить контроль за качеством работ на Бештаугорском шоссе в Пятигорске. Реконструкция дороги продолжается с сентября 2025 года, завершить проект планируют в следующем году.

Совещание по реконструкции транспортной артерии прошло в режиме видеоконференции. Бештаугорское шоссе ежедневно принимает более 25 тысяч автомобилей. Из-за высокой нагрузки существующей пропускной способности дороги уже недостаточно.

Планируется расширить дорогу с двух до четырех полос, оборудовать новые тротуары и современные остановочные комплексы. Также проект предусматривает строительство путепровода через железную дорогу, подземного пешеходного перехода, двух кольцевых развязок и новой системы освещения.

Специалисты также обновляют коммунальную инфраструктуру – заменяют водоводы, сети канализации, электроснабжения и связи. Особое внимание уделяют дорожному покрытию. Сейчас рабочие создают многослойное основание, которое должно повысить долговечность будущей дороги.

«Сделано уже очень много, но проект очень масштабный, поэтому нужен постоянный контроль со стороны каждого из присутствующих в своей зоне ответственности», – поделился Владимир Владимиров.

После завершения реконструкции власти ожидают улучшения транспортной доступности Пятигорска и снижения нагрузки на другие подъездные дороги города.

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