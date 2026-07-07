В Прокопьевске начался суд по делу о гибели пяти подростков в сауне Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Прокопьевске стартовало рассмотрение уголовного дела о гибели пяти несовершеннолетних в сауне на улице Кубанской. На скамье подсудимых находятся предприниматели Алексей и Павел Долгачевы, а также администратор заведения. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

Фигурантам предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, это привело к смерти пяти подростков.

На первом заседании обвиняемые сделали заявления о своей позиции по делу.

«Собственник сауны вину в предъявленном обвинении признал полностью, его брат и администратор заведения свою вину не признали», – сообщили в Зенковском районном суде Прокопьевска.

Суд продолжит изучать обстоятельства дела. Следующее заседание назначено на 9 июля, когда планируется допросить потерпевших. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее эксплуатацию здания сауны прекратили по иску прокуратуры.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru