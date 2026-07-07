Железноводск на два дня останется без газа из-за технических работ Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Железноводска предупредили о временном прекращении подачи газа в связи с плановыми профилактическими работами. Ограничения коснутся нескольких периодов в июле.

Как сообщил мэр города Евгений Бакулин, остановка газоснабжения связана с проведением необходимых технических мероприятий. Подачу газа полностью прекратят с 16:00 13 июля до 10:00 15 июля из-за остановки газораспределительной станции «Железноводск».

Кроме того, еще одно отключение запланировано 28 июля. В этот день газоснабжение будет прекращено с 04:30 до 19:00 из-за работ на станции «Иноземцево».

Жителям напоминают, что при возникновении аварийных ситуаций можно обратиться в аварийную службу по телефону 04.

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