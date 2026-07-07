Роспотребнадзор проверил качество воды из-под крана на Ставрополье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Качество питьевой воды из-под крана на Ставрополье остается стабильным. За первые шесть месяцев 2026 года специалисты Роспотребнадзора исследовали 6831 пробу по микробиологическим показателям и 4107 – по санитарно-химическим.

Незначительные отклонения от нормативов выявили только в части исследований. По микробиологическим показателям требованиям не соответствовали 92 пробы – это 1,3% от общего числа. По санитарно-химическим показателям нарушения нашли в 46 пробах – 1,1%.

Таким образом, более 98% исследованной воды соответствует установленным требованиям и безопасна для питья и бытового использования.

«Качество и безопасность питьевой воды, подаваемой населению края, находится на постоянном контроле управления», – добавили в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

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