Минпросвещения подтвердило отсутствие домашних заданий у первоклассников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученикам первых классов в России по-прежнему не должны задавать домашнюю работу. Об этом сообщили в Министерстве просвещения после появления сообщений об отмене домашних заданий.

В ведомстве пояснили, что это не новая мера. Обучение без домашних работ в первом классе закреплено действующим порядком организации образовательной деятельности. Норма содержится в пункте 24 приказа Минпросвещения России от 22 марта 2021 года №115, рассказали в издании BFM Кубань.

Также в министерстве уточнили, что приказ от 8 октября 2025 года №729 только внес технические изменения в федеральную образовательную программу начального общего образования. Таким образом, запрет на домашние задания для первоклассников остается в силе.

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