Ставропольцам рассказали о новых правилах учета ухода за пожилыми для пенсии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 2027 года в России изменится порядок учета периодов ухода за пожилыми людьми и инвалидами при назначении пенсии. Жителям Ставрополья больше не получится оформить такой стаж после завершения ухода – сообщать о нем нужно будет заранее.

Сейчас уход за людьми старше 80 лет, детьми-инвалидами и инвалидами I группы засчитывается в пенсионный стаж по заявлению, которое подается уже после окончания этого периода.

Со следующего года порядок изменится. Теперь заявление необходимо будет подавать в начале ухода, а если он продолжается длительное время, подтверждать его придется каждые 12 месяцев.

Еще одним нововведением станет обязательное согласие человека, за которым осуществляется уход. Сейчас такой документ требуется только в случаях, когда ухаживающий и подопечный живут по разным адресам. Подать заявление и согласие можно будет не только в клиентских службах социального фонда, но и через портал Госуслуг.

При этом действующий порядок продолжит работать до конца 2026 года. Россиянам, которые ухаживали за пожилыми или инвалидами в 2026 году и ранее, необходимо подтвердить эти периоды до конца 2027 года, чтобы они были учтены при назначении пенсии. После 2028 года сделать это уже не получится.

Учитывать уход в пенсионный стаж по-прежнему сможет любой трудоспособный человек.

«При этом стоит помнить важное условие: чтобы периоды были учтены в стаж, ухаживающий должен иметь хотя бы один день официальной работы до или после ухода», – добавили в Отделении СФР по Ставропольскому краю.

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