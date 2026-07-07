Ростовчанин захотел оставить квартиру и машину своему коту Барсику Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ростова-на-Дону решил позаботиться о будущем любимого кота Барсика и попытался завещать ему квартиру, машину и деньги со счета. Но оформить имущество напрямую на животное оказалось невозможно. Об этом рассказали коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

72-летний Владимир рассказал, что раньше не любил кошек, но все изменилось после смерти супруги. Осенью 2023 года он нашел на лестничной площадке мокрого котенка и сначала хотел просто согреть его и выпустить обратно на улицу.

Оставить Барсика мужчина уже не смог. Со временем рыжий кот стал для пенсионера настоящим другом и помог справиться с одиночеством.

«Мне было невыносимо одиноко. И только Барсик меня спасал. Он все чувствует – я сажусь в кресло, он запрыгивает на колени, начинает мурчать, и на сердце сразу легче», – рассказал Владимир.

После проблем со здоровьем пенсионер решил оформить завещание, чтобы после его смерти коту обеспечили уход и содержание. В нотариальной конторе он попросил написать завещание на Барсика, но специалист объяснил, что животное не может быть наследником.

Юрист Татьяна Руденко пояснила, что по закону домашние животные относятся к имуществу и не могут получать квартиру или машину в наследство.

«Вы не можете завещать одну вещь другой вещи. Поэтому кот не может стать наследником квартиры или машины», – объяснила эксперт.

При этом владелец может прописать в завещании обязательства для будущих наследников. Например, указать, что получатели имущества должны будут ухаживать за животным, кормить его и лечить. Контролировать исполнение такой воли может специальный человек – душеприказчик. Именно его пенсионер решил назначить, чтобы после его ухода Барсик не оказался на улице.

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