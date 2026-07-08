В Ингушетии аграрии собрали первые 6,5 тысячи тонн ячменя

Впереди — уборка озимых, яровых и плодово-ягодных насаждений. Фото: Алексей ФОКИН.

В республике Ингушетия дан старт уборке урожая зерновых культур. К настоящему моменту аграрии уже собрали урожай озимого ячменя с площади 2,5 тысячи гектаров, получив более 6,5 тысяч тонн зерна при средней урожайности в 26 центнеров с гектара.

Как сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, используемых в текущем году под посевы, составляет порядка 70 тысяч гектаров. В ближайшее время предстоит провести работы по сбору не только оставшихся озимых и яровых культур, но и плодово-ягодных насаждений.

Для обеспечения своевременной уборки к работам привлечено свыше 1200 единиц сельскохозяйственной техники, включая 170 специализированных зерноуборочных комбайнов. По словам руководства республики, уборочная кампания полностью обеспечена необходимыми горюче-смазочными материалами и штатом квалифицированных специалистов.

Руководитель субъекта также подчеркнул положительную динамику развития агропромышленного комплекса (АПК) за последние шесть лет. Отрасль демонстрирует стабильный рост: увеличиваются обрабатываемые площади, модернизируется техническая база, а также наблюдается прирост поголовья скота и общего объема выпускаемой продукции.

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