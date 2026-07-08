Пострадавшим от подтоплений жителям Дагестана выплатили уже 2,3 млрд рублей

Весной 2026 года на Дагестан обрушилось небывалое наводнение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане продолжают оказывать финансовую помощь жителям, пострадавшим от масштабного наводнения весной этого года. Согласно информации пресс-службы Главного управления МЧС России по республике, компенсационные выплаты на общую сумму 2,3 миллиарда рублей уже получили более 65 тысяч человек.

Сообщается, что из общей суммы только за последнюю неделю было перечислено 186 миллионов рублей для поддержки 65 488 жителей региона.

Эти данные были представлены в ходе заседания межведомственного оперативного штаба, созданного для координации работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Дагестане и Чечне. Совещание прошло под руководством директора Департамента гражданской обороны МЧС России Олега Мануйло.

Напомним, причиной стихийного бедствия стали проливные дожди, обрушившиеся на регион 28 марта, а также 4 и 5 апреля текущего года. В результате стихии режим ЧС был введен сначала в десяти муниципалитетах (включая города Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск и ряд районов), а позднее повышен до федерального уровня.

По последней официальной информации, последствия паводка затронули почти 10 тысяч домовладений: подтопления зафиксированы в 9825 жилых домах, различные повреждения получило около восьми тысяч строений. К сожалению, происшествие унесло жизни шести человек, ещё свыше 6,2 тысячи местных жителей пострадали.

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