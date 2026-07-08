В Ессентуках отремонтируют ливневку на Боргустанском шоссе

Фото: соцсети мэра Ессентуков Владимира Крутникова

В Ессентуках приступили к ремонту проблемной ливневой канализации на Боргустанском шоссе. Если позволят погодные условия, все работы обещают закончить до конца текущей недели.

«Подрядчик уже копает траншею для закладки новой трубы вдоль дороги. После – методом горизонтального направленного бурения проложим трубу поперек дороги в действующий ливневый лоток. Удобство метода – вскрывать дорожное полотно не нужно», — сообщил в соцсетях глава Ессентуков Владимир Крутников.

Этот участок дороги долгое время доставлял неудобства пешеходам и автомобилистам. Из-за неправильной работы ливневки летом во время дождей часть дороги затапливало, а зимой вода превращалась в опасную наледь.

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