У следственного управления СКР по Ставрополью появился новый заместитель. Фото: СУ СКР по СК

В следственном управлении СК России по Ставропольскому краю назначили нового заместителя руководителя. Соответствующий приказ подписал председатель следственного комитета России. Должность занял полковник юстиции Сергей Сумароков.

Новый заместитель руководителя имеет большой опыт работы в правоохранительных органах. Карьеру он начал следователем органов прокуратуры Калининградской области.

Позже, с 2007 года, Сергей Сумароков продолжил службу в системе Следственного комитета России. За это время он работал следователем по особо важным делам, занимал должности заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел, руководил территориальными следственными отделами, в том числе на воздушном и водном транспорте.

С 2023 по 2026 год Сергей Сумароков был заместителем руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. За годы службы он принимал участие в расследовании сложных уголовных дел, которые получили широкий общественный резонанс.

«Сергей Борисович Сумароков имеет большой практический опыт следственной работы, занимался расследованием уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс и представляющих особую сложность», – сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

За службу офицер награжден рядом ведомственных медалей, в том числе «За безупречную службу» II и III степени, «За усердие в службе», «За отличие», а также юбилейными наградами.

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