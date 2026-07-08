Два человека пострадали при взрыве газа в автомобиле в Дагестане Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Буйнакске утром 8 июля произошел взрыв газа в легковом автомобиле. В результате происшествия тяжелые травмы получили два человека – мужчина и женщина. Их передали медикам скорой помощи.

По данным ГУ МЧС России по Республике Дагестан, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 09:24. Инцидент произошел в микрорайоне Дружба.

Предварительно установлено, что в автомобиле «Лада Веста» произошел взрыв газовоздушной смеси. После этого возгорания не последовало. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи, их состояние оценивается как тяжелое. Сейчас специалисты выясняют точную причину происшествия.

«На месте работают дознаватели МЧС России и оперативные службы города», – сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

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