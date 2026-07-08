Сосо Павлиашвили пожертвовал миллион рублей на храм в Кисловодске. Фото: администрация Кисловодска

Известный певец и композитор Сосо Павлиашвили передал миллион рублей на строительство храма Святой равноапостольной Нины в Кисловодске. Средства стали вкладом в создание будущего духовного и культурного пространства города.

Храм возводят на Артиллерийской горке по инициативе грузинской общины Кисловодска. После завершения строительства рядом планируют открыть культурный центр, где будут сохранять грузинский язык и традиции, а также развивать межнациональное сотрудничество.

«Выражаю благодарность Сосо Павлиашвили, который пожертвовал один миллион рублей на строительство будущего храма. Это вклад не только в создание православного храма, но и в развитие будущего культурного центра, где смогут сохранять грузинский язык, традиции и знакомить с ними жителей и гостей нашего курорта», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Ожидается, что объект станет значимым духовным и культурным местом для жителей Кавказских Минеральных Вод и туристов, приезжающих на курорт.

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