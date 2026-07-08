Насекомые почти сутки кусали женщину, которой внезапно стало плохо в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске машинист спас женщину, которая почти сутки пролежала в высокой траве рядом с железной дорогой. Все это время она не могла самостоятельно подняться, а ее тело покрыли многочисленные укусы насекомых. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

О необычном случае сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса. Во время обхода состава машинист заметил возле путей человека, лежащего в кустах, и сразу вызвал скорую помощь.

Когда медики прибыли на место, они обнаружили живую женщину. Она рассказала, что почувствовала сильную слабость, присела отдохнуть, но после этого уже не смогла встать.

«Она рассказала, что почувствовала сильную слабость. Она присела отдохнуть, а встать самостоятельно уже не смогла. Так она провела в траве почти сутки», – сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Врачи диагностировали у пациентки критически низкое артериальное давление. Кроме того, практически все тело женщины было покрыто укусами насекомых. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Уже по дороге ей поставили капельницу, чтобы восполнить потерю жидкости.

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