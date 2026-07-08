В Дагестане строят Всероссийский круглогодичный футбольный центр Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане полным ходом идет строительство футбольного центра. Это первый подобный объект в России – аналогов ему пока нет. Команды республики и других регионов смогут тренироваться здесь круглогодично. В будущем центр станет площадкой для сборов сборной России по футболу.

В центре оборудуют шесть полноразмерных полей со всей необходимой инфраструктурой, соответствующей современным стандартам. Его главная ценность заключается в системном подходе: на площадке будут не только тренировать спортсменов, но и готовить тренеров и судей – проводить семинары и мастер-классы.

«В Дагестане футбол набирает популярность, а создание такого центра станет очередным шагом в развитии этого народного вида спорта», – сказал врио главы республики Федор Щукин.

Проект реализует и курирует Российский футбольный союз. В настоящее время рабочие уже выполнили укладку нескольких полей. Дагестан при этом внесет свою лепту в благоустройство территории вокруг центра: построит дороги и создаст удобные условия для команд.

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