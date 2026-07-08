Участок автотрассы разрушился в Дагестане после сброса воды с плотины ГЭС

Произошел размыв полки дороги протяженностью около 100 метров. Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Движение автотранспорта приостановлено на пятом километре автодороги «Шамилькала – Временный поселок» в Дагестане. Аварийный водосброс на Ирганайской ГЭС привёл к тому, что поток подмыл дорожную полку примерно на 100 метров. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, из-за активной фазы разрушения грунта трассу пришлось временно закрыть.

Водителям предлагаются два объездных маршрута через соседние населённые пункты: «Манас – Карабудахкент – Урма – Леваши – Ташкапур – Гергебиль», а также «Временный поселок – Чирката – Тлох – Хунзах – Чалда – Араканская площадка».

Ситуация осложняется последствиями мощных дождей, накрывших республику накануне. Ранее сообщалось, что в Дагестане эвакуируют жильцов ряда частных домов в четырех районах.

В Дагестане перекрыли дорогу в Унцукульском районе из-за разрушения после сброса воды с ГЭС

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