Проекты курортной недвижимости стали одними из главных победителей федеральной премии в сфере девелопмента

Внимание профессиональных премий к курортной недвижимости отражает общий тренд последних лет. Фото: пресс-служба премии URBAN

На федеральной премии в сфере недвижимости, которая прошла в рамках форума «Движение», сразу несколько наград получили проекты курортной недвижимости. В этом году на конкурс поступило более 300 заявок со всей страны, а победителей определяли среди жилых, инвестиционных и курортных проектов.

Одним из проектов, отмеченных жюри, стал курорт «Лучи» в Анапе. Он получил награды в номинациях «Лучшая курортная недвижимость бизнес-класса» и «Лучший проект комплексного освоения территории КФО, ЮФО».

Среди победителей также оказались проекты из других регионов России. Сразу несколько наград получили группа РБИ из Санкт-Петербурга и компания «СТРАНА Девелопмент», чьи проекты были отмечены в различных номинациях премии. Такой состав победителей отражает общую тенденцию рынка: всё большее значение приобретают не только архитектурные решения, но и качество среды, инфраструктура и комплексный подход к развитию территорий.

Победителей определяли среди жилых, инвестиционных и курортных проектов. Фото: пресс-служба премии URBAN

По словам генерального директора курорта Владимира Ковалева, профессиональная оценка особенно важна для проектов, которые находятся на этапе реализации.

«Для нас эта победа особенно важна. Это подтверждение того, что выбранные решения получили высокую оценку профессионального сообщества. Мы воспринимаем это как дополнительную ответственность перед партнёрами и будущими гостями», – отметил Владимир Ковалев.

По мнению участников рынка, внимание профессиональных премий к курортной недвижимости отражает общий тренд последних лет. Девелоперы всё чаще делают ставку на проекты с круглогодичной инфраструктурой и комплексным развитием территорий, поскольку требования покупателей постепенно меняются, а конкуренция между курортами выходит далеко за рамки только удачного расположения.