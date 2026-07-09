Хирурги КБР впервые провели уникальную операцию ребёнку

Заведующий центром эндоскопической хирургии РЦВМТ Залим Болов. Фото: пресс-служба Минздрава КБР

В Республиканском детском клиническом многопрофильном центре была успешно проведена первая в истории детской хирургии региона эндоскопическая операция по удалению камней из желчных протоков у 13-летнего пациента.

Желчекаменная болезнь с переходом камней в протоки (холедохолитиаз) у детей — патология редкая. Как пояснил главный внештатный специалист-эндоскопист Минздрава КБР, заведующий центром эндоскопической хирургии РЦВМТ Залим Болов, ранее таких пациентов приходилось направлять в федеральные центры.

Еще недавно основным методом лечения при подобных диагнозах в регионах оставалась полостная операция — более травматичная и требующая длительного восстановления. Эндоскопический метод позволяет значительно сократить реабилитационный период. «Этот случай — прецедент, — подчеркнул Залим Болов. —Теперь у нас есть и техническая, и кадровая возможность делать такие операции детям не только из нашей республики, но и со всего Северного Кавказа. Раньше для этого приходилось уезжать в Москву, а теперь — в Нальчик».

Кабардино-Балкария сегодня занимает лидирующие позиции в Северо-Кавказском федеральном округе по развитию системы здравоохранения, входит в число лучших субъектов РФ по целому ряду ключевых показателей. По итогам 2025 года средняя продолжительность жизни в КБР достигла 78 лет, что позволило республике войти в десятку лучших регионов России.