В Кузбассе горожанам запретили ходить на кладбище после захода солнца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске Кемеровской области горожанам запретили посещение кладбища после заката. Там продолжают находить следы пребывания медведя. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

«Не стоит забывать, что медведь – дикий зверь, его поведение непредсказуемо, поэтому крайне важно вести себя осторожно до принятия городскими службами мер безопасности», – предупреждают горожан в управлении по благоустройству, транспорту и связи Междуреченска.

Животное выходит к людям в поисках еды, поэтому местных жителей просят воздержаться от посещения кладбищ. Также ведомство предупреждает, что не стоит оставлять еду на захоронениях, чтобы не привлекать внимание животного, а также не задерживаться на территории после окончания похорон.

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