Спасатели вытащили лошадь из грязевой трясины в Чечне. Фото: ГУ МВД России по Чеченской республике

Сотрудники МЧС России спасли лошадь, которая оказалась в грязевой трясине на окраине Грозного. Самостоятельно выбраться животное уже не смогло, рассказали в издании «АиФ-СК».

По данным спасателей, лошадь долго пыталась освободиться, но только сильнее увязала и вскоре полностью выбилась из сил.

Прибывшие на место специалисты сначала с помощью лопат расчистили грязь вокруг ног животного. После этого они обвязали лошадь веревками и осторожно вытянули ее на твердую поверхность.

Операция завершилась успешно. Лошадь не пострадала и после спасения смогла самостоятельно стоять на ногах.

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