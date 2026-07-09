Спасатели вытащили лошадь из грязевой трясины в Чечне

Сотрудники МЧС России спасли лошадь, которая оказалась в грязевой трясине на окраине Грозного. Самостоятельно выбраться животное уже не смогло, рассказали в издании «АиФ-СК».
По данным спасателей, лошадь долго пыталась освободиться, но только сильнее увязала и вскоре полностью выбилась из сил.
Прибывшие на место специалисты сначала с помощью лопат расчистили грязь вокруг ног животного. После этого они обвязали лошадь веревками и осторожно вытянули ее на твердую поверхность.
Операция завершилась успешно. Лошадь не пострадала и после спасения смогла самостоятельно стоять на ногах.
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