Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал вице-премьеру России о развитии агропромышленного комплекса Ставрополья. Так, в 2026 году в регионе планируется заложить 122 гектара новых садов и более 120 гектаров плодопитомников.

«Ставрополье остается одним из ключевых аграрных регионов России. Мы последовательно выполняем задачи Президента по укреплению продовольственной безопасности страны: наращиваем производство, развиваем мелиорацию, садоводство, создаем современные мощности для хранения и переработки урожая», – поделился Владимир Владимиров.

Также губернатор упомянул, что в 2026 году на развитие садоводства предусмотрено более 528 млн рублей федеральных и краевых средств. Местные хозяйства способны выращивать до 10 млн саженцев плодовых культур в год, что позволяет расширять географию поставок. В 2025 году ставропольские аграрии впервые отправили яблоневые саженцы в Индию.

Развиваются в крае и условия хранения плодовой продукции. В этом году в Невинномысске планируется ввести в эксплуатацию новое хранилище мощностью 30 тысяч тонн. А до 2030 года общий объем хранения увеличат еще на 53 тысячи тонн.

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Владимиров рассказал вице-премьеру России о развитии АПК Ставрополья