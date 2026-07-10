Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин наградил студентку из Хасавюртовского района за спасение тонущего мальчика весной этого года.
«Готовность тут же броситься на помощь тем, кто попал в беду – одно из особенно ценных качеств дагестанцев. И история Юлдуз Казбековой из села Костек Хасавюртовского района – ещё одно тому подтверждение», – рассказал он.
15 мая Юлдуз, увидев тонущего на канале Вартазан первоклассника, не раздумывая, прыгнула за ним и вытащила из воды. Благодаря мужеству хрупкой девушки удалось избежать трагедии. Сейчас она учится в колледже в Хасавюрте, мечтает стать программистом. За мужество и отвагу в июне ее наградили в родном селе.
«Руководство района уже отметило её подвиг, но я не мог пройти мимо такого поступка. Вручил ей сегодня Благодарность Главы Республики Дагестан», – сообщил в своем аккаунте в соцсетях Федор Щукин.
Напомним, нынешней весной Дагестан захлестнула небывалой силы волна паводков. Стихия испытывала людей в два захода: первая порция аномальных дождей пролилась 28 и 29 марта, вторая – 5 апреля. За несколько дней выпало больше четырех месячных норм осадков – по 120 литров на каждый квадратный метр.
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