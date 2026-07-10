Девушку наградили в родном селе и теперь с ней встретился лично руководитель республики. Фото: соцсети Федора Щукина.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин наградил студентку из Хасавюртовского района за спасение тонущего мальчика весной этого года.

«Готовность тут же броситься на помощь тем, кто попал в беду – одно из особенно ценных качеств дагестанцев. И история Юлдуз Казбековой из села Костек Хасавюртовского района – ещё одно тому подтверждение», – рассказал он.

15 мая Юлдуз, увидев тонущего на канале Вартазан первоклассника, не раздумывая, прыгнула за ним и вытащила из воды. Благодаря мужеству хрупкой девушки удалось избежать трагедии. Сейчас она учится в колледже в Хасавюрте, мечтает стать программистом. За мужество и отвагу в июне ее наградили в родном селе.

«Руководство района уже отметило её подвиг, но я не мог пройти мимо такого поступка. Вручил ей сегодня Благодарность Главы Республики Дагестан», – сообщил в своем аккаунте в соцсетях Федор Щукин.

Напомним, нынешней весной Дагестан захлестнула небывалой силы волна паводков. Стихия испытывала людей в два захода: первая порция аномальных дождей пролилась 28 и 29 марта, вторая – 5 апреля. За несколько дней выпало больше четырех месячных норм осадков – по 120 литров на каждый квадратный метр.

За мужество и отвагу студентке Юлдуз Казбековой вручили Благодарственное письмо

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