Шестилетний мальчик попал под колеса машины во дворе Ставрополя

Шестилетний мальчик попал под колеса машина во дворе Ставрополя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Шестилетний ребенок пострадал в ДТП, которое произошло вечером 9 июля в одном из дворов Ставрополя. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля сбил мальчика во время движения по дворовой территории.

Авария произошла около 19:20 на улице Рогожникова. Водитель «Лады» не уступил дорогу пешеходу и наехал на него. Шестилетний житель Ставрополя получил ушиб ноги. Ребенка доставили в городскую больницу, где ему оказали необходимую помощь.

За рулем автомобиля находился 43-летний местный житель. Как уточнили автоинспекторы, за последние два года мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии он был трезв.

«По факту происшествия проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются», – сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

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