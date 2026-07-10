В Дагестане увеличены единовременные выплаты при заключении контракта Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Дагестана увеличило единовременные выплаты для всех, кто заключает контракт и поступает в подразделения резерва. Общий объём единовременных выплат в республике составляет от 3,6 до 4,1 млн рублей.

Региональная выплата – 2 700 000 рублей;

Дополнительно за резерв – 400 000 рублей;

Федеральная выплата – 400 000 рублей;

Выплата от администрации города или района – до 600 000 рублей;

Ежемесячная зарплата – от 210 000 рублей;

Итого за первый год службы: более 6 100 000.

В пункте отбора по Республике Дагестан вам расскажут о всех вариантах, помогут с перелетом и выбором подразделения, ответят на любые вопросы.