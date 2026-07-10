Иностранца депортировали на Ставрополье за футболку с запрещенной символикой Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе полицейские выдворили иностранца, пришедшего за разрешением на трудовую деятельность в Паспортно-визовый сервис в футболке с запрещенной в России символикой. За это на него составили протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Ему назначили наказание в виде пяти суток ареста и штрафа 30 тысяч рублей.

Полицейские аннулировали полученный им патент на осуществление трудовой деятельности. Кроме того, иностранцу сократили срок пребывания в России, после чего он должен был покинуть страну в течении трех дней, чего он не сделал. В результате мужчину принудительно депортировали.

«В настоящее время иностранец уже покинул Российскую Федерацию. В отношении мужчины также вынесен запрет на пересечение государственной границы РФ – он не сможет приехать в страну еще 20 лет», – поясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.

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