Коммунальщика из Брянска осудили после травмы ребенка на территории гимназии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Брянске суд вынес приговор заместителю руководителя коммунального предприятия по делу о халатности, из-за которой ребенок получил тяжелый вред здоровью и потерял глаз. Об этом рассказали в издании «Брянские новости».

Как установило следствие, сотрудник организации отвечал за проведение работ по замене участка теплотрассы возле гимназии. После реконструкции часть конструкции проходила над землей и не была безопасной для людей.

В ноябре 2023 года 11-летний ученик, находившийся на территории гимназии, упал лицом на металлическую опору надземной теплотрассы. В результате ребенок получил серьезные травмы и лишился правого глаза.

Следствие пришло к выводу, что руководство коммунального предприятия не обеспечило должный контроль за подготовкой и выполнением работ.

Советский районный суд Брянска признал бывшего руководителя виновным в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью человека. Ему назначили один год лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, с него взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

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