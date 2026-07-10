Завершился конкурс на разработку идеи логотипа к 250-летию Ставрополя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Завершился конкурс на разработку идеи официального логотипа к юбилею Ставрополя

Голосование за лучшую работу завершится 16 июля

Завершился конкурс на разработку идеи для официального логотипа к 250-летию Ставрополя. Конкурсное жюри рассмотрело более 60 вариантов и выбрало три изображения, претендующих на победу. Решающий выбор сделают жители города. Голосование началось 10 июля и завершится 16 июля.

«Посовещавшись, конкурсное жюри приняло решение – выбор логотипа-победителя необходимо доверить горожанам, чтобы символ города стал по-настоящему общим и каждый мог почувствовать свою сопричастность», – рассказал мэр города Ставрополя Иван Ульянченко.

Сейчас выбирается основная идея логотипа, которая в дальнейшем будет дополняться командой дизайнеров. Чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию через портал Госуслуг. Итоги подведут 17 июля.

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