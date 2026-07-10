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НовостиОбщество10 июля 2026 17:16

В Унцукульском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за последствий непогоды

Причиной стали повреждение дорожного полотна длиной около 110 метров и нарушение водоснабжения в поселках
Татьяна ГУЩИНА
Работы по восстановлению дорожного полотна и водоснабжения будут начаты после обследования повреждений специалистами. Фото: соцсети администрации района.

Работы по восстановлению дорожного полотна и водоснабжения будут начаты после обследования повреждений специалистами. Фото: соцсети администрации района.

В трех населенных пунктах Унцукульского района Дагестана – селах Ирганай, Унцукуль и поселке городского типа Шамилькала – введен режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято 10 июля районной комиссией по ЧС единогласно, распоряжение подписал глава района Иса Нурмагомедов.

Причиной введения режима стали повреждение дорожного полотна на участке трассы «Шамилькала – Временный поселок» длиной около 110 метров и нарушение водоснабжения в поселках Шамилькала и Ирганай. Восстановление инфраструктуры начнется после обследования повреждений специалистами.

Ранее из-за сильных дождей с 7 по 8 июля в регионе произошли сходы селей, оползней и камнепадов, что привело к прерыванию транспортного сообщения с 56 населенными пунктами в восьми районах республики. Накануне аналогичный режим был введен в Гергебильском районе из-за подтоплений и повреждения газопровода вследствие повышения уровня реки Койсу.

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